Aulões no quiosque do DIA agitaram as areias de Copacabana

Esse foi o último final de semana dos aulões no quiosque do DIA, na Praia de Copacabana, em parceria com a SmartFit. Mais de 200 pessoas aproveitaram os dias ensolarados para se exercitar ao ritmo da zumba, do fit dance e bodycombat, das 8h às 12h.



COMERCIAL – Smart Fit na Praia de Copacabana. – Estefan Radovicz / Agencia O Dia “O médico disse que eu teria que tomar 15 tipos de medicamentos por conta da minha doença. Então, eu decidi entrar na academia para melhorar o meu condicionamento físico e não ter meus membros atrofiados”, lembra Mônica. Ao longo de quatro semanas do projeto cerca de 800 pessoas participaram dos aulões. Uma das mais animadas era a dona de casa Mônica Santos, de 43 anos. Diagnostica com artrite reumatoide — uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações — a mulher conta que há um ano decidiu entrar na academia para melhorar a saúde.“O médico disse que eu teria que tomar 15 tipos de medicamentos por conta da minha doença. Então, eu decidi entrar na academia para melhorar o meu condicionamento físico e não ter meus membros atrofiados”, lembra Mônica. Durante os três últimos finais de semana a mulher, que é moradora de Copacabana, acordou cedo e participou dos exercícios físicos de frente para a praia. Professores deram aula de zumba, fit dance e bodycombat no quiosque do DIA – Estefan Radovicz / Agencia O Dia

“Além de melhorar a minha saúde, a gente ganha vitamina D no corpo. Esses projetos são importantes. Espero que essa parceria, entre o Jornal O DIA e a Smart Fit, continue”, diz Mônica.

Patricia Amaral, professora de Fit Dance da Smart Fit, lembra que muitos alunos entram na academia por motivos de saúde e ao longo do tempo notam as melhorias.