Aulas presenciais em escolas e universidades recomeçam em agosto em SP

A partir de 2 de agosto, as aulas presenciais nas escolas de ensino técnico e de ensino superior poderão ser retomadas no estado de São Paulo. O anúncio foi feito hoje (7) pelo governo do estado.

No caso das instituições de ensino superior e nas faculdades de nível técnico, como as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), o limite de capacidade permitido é de até 60% do total de alunos. Para as instituições de ensino técnico de nível médio, como as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), não haverá limite de ocupação.

Além disso, atividades práticas, laboratoriais e estágios de cursos superiores em todas as áreas também poderão ocorrer presencialmente, sem limite de ocupação. Já os cursos de medicina, saúde pública, saúde coletiva e medicina veterinária poderão funcionar de forma presencial.

Sem limite máximo

Nas escolas de educação básica, as aulas presenciais poderão ser retomadas a partir do dia 1º de agosto, sem limite máximo de alunos. Esse anúncio já havia sido feito pelo governo no mês passado. Neste caso, cada escola vai poder calcular quantos alunos serão permitidos de forma presencial, desde que seja mantido um distanciamento mínimo de um metro entre eles.

Atualmente, por causa da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais no estado de São Paulo são permitidas com capacidade máxima de 35% no número de alunos e limite mínimo de 1,5 metro de distância entre eles.

Veja também