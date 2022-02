Aula ensinará receita de Tiramisù para celebrar ‘São Valentim’

SÃO PAULO, 9 FEV (ANSA) – Os dois vencedores da edição 2021 da Copa do Mundo de Tiramisù vão ensinar a receita do famoso doce italiano em uma aula de culinária online nos próximos dias 26 e 27 de fevereiro, em comemoração ao “Dia de São Valentim” – “Dia dos Namorados” nos Estados Unidos e na Europa”.

A italiana Elena Bonali, que venceu na categoria criativa, irá ensinar no dia 26, às 16h (horário de Roma), todos os segredos para a preparação de um tiramisù criativo em um copo com tema de “Dia dos Namorados perfeito”, com morangos e cacau.

Já Stefano Serafini, ganhador com a melhor receita original, dará uma aula no dia 27, às 11h, com todas as dicas para a realização do doce tradicional, que leva ovos, açúcar, queijo mascarpone, café, cacau e biscoito savoiardi.

As aulas terão duração de uma hora e podem ser compradas pelo valor de 15 euros cada, até o dia 14 de fevereiro, no site oficial da Copa do Mundo de Tiramisù.

A ideia da iniciativa é que a aula seja o “presente mais fofo e perfeito que existe” para dar a quem se ama. A pessoa que recebe o voucher poderá participar da aula sozinha ou com seu parceiro/a, desde que estejam conectados a partir do mesmo dispositivo.

O Dia de São Valentim, que é equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil, é celebrado anualmente em 14 de fevereiro na maioria dos países do hemisfério norte e em nações da América Latina, como Argentina, Chile e Uruguai.

A data teve origem em um festival romano chamado Lupercalia, que ocorria na metade do mês de fevereiro e celebrava a fertilidade.

Com o passar do tempo, a Igreja erradicou celebrações pagãs e fez o evento uma festa cristã, em homenagem a São Valentim.

(ANSA)

Saiba mais