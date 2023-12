Augusto Melo vê Gabigol a cara do Corinthians: ‘Jogador que gosto, mas tem salário muito alto’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2023 - 22:45 Para compartilhar:

Augusto Melo só assume o Corinthians no dia 2 de janeiro, mas se depender de suas falas e pensamentos, a equipe será bastante diferente em 2024. Nesta segunda-feira à noite, o presidente eleito falou do elenco, disse que não pensa em perder o goleiro Cássio e elogiou muitas peças de rivais, definindo-as como a “cara” da equipe, casos de Gabigol, do Flamengo, e dos santistas Soteldo e Marcos Leonardo.

“Tem vários jogadores que têm a cara do Corinthians. O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, sabe fazer gol. Estou só citando um exemplo, porque tem contrato e o salário dele é muito alto, mas é um jogador que gosto”, afirmou Augusto Melo à rádio Bandeirantes.

O flamenguista, apesar de ídolo do clube carioca, está na reserva e anda em baixa, sequer entrando no decorrer das partidas. Tite vem apostando em Pedro, o que poderia facilitar uma negociação com os paulistas.

Ajustar o ataque corintiano é uma das metas de Melo, que elogia outros rivais do setor ofensivo. “Soteldo é um jogador muito bom, o Marcos Leonardo, enfim, tem muitos que a gente gosta e gostaria de ver com a camisa do Corinthians”, admitiu.

Apesar de revelar nomes de dois grandes centroavantes, Augusto Melo ainda aposta em redenção de Yuri Alberto, em sua visão, um grande jogador, mas que chegou em negociação muito malfeita.

“Foi um péssimo negócio, é um bom jogador, seria ótimo (reforço), mas não por 50% com tudo aquilo que foi”, disse o presidente, reprovando a transação, na qual o Zenit levou Ivan, Robert Renan, Du Queiroz e Mantuan para negociar 50% do atacante.

“Eu não faria isso, mas é um bom jogador que eu contrataria com certeza pelo histórico, pela idade, tem projeção de venda, de receita. É um jogador hoje que precisa de um acompanhamento, de uma estrutura, fica praticamente isolado, corre o tempo todo, mas precisa de assistência melhor”, avaliou o dirigente. “Quando chegou fazia gol porque tinha assistência, (o time) trabalhava para ele e é o que a gente precisa. O Mano está trabalhando, precisamos dar peça para que ele faça que a bola chegue nele mais tranquila.”

Augusto Melo ainda falou sobre outras peças do atual elenco, disse que gostaria de eternizar Cássio no clube, não pensa em vencer Gabriel Moscardo por menos de 40 milhões de euros e deixou no ar uma possível saída de Renato Augusto.

“Uma surpresa quando vi essa entrevista, porque o Cássio tem contrato até 2024. É um ídolo, não tem nenhum comentário. Inclusive se quiser carreira para frente no Corinthians (após a aposentadoria), se depender de mim, pode ter”, garantiu Augusto Melo. “Mas fico muito feliz que o Corinthians esteja muito bem servido de goleiros. O Carlos Miguel também é excelente, tem contrato e queremos que permaneça. O Cássio já tem certa idade, e o Carlos Miguel tem de estar preparado.”

Ao garantir que a última palavra nas renovações é “sempre do presidente”, Melo deixou claro que algumas indicações de Mano Menezes podem não permanecer. E Renato Augusto pode ser um dos jogadores com os dias contados. “Ele é um dos melhores meias do país, mas tem histórico de lesão.”

