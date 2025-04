Augusto Melo explica negociação desfeita com Tite e se esquiva sobre Dorival Jr.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou nesta terça-feira sobre as negociações em andamento para definir o nome do novo técnico da equipe. Ele destacou o ‘não’ de Tite, que divulgou uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental. O mandatário revelou que as bases para a assinatura já estavam prontas e seriam assinadas nesta terça-feira.

“A gente viu no mercado um cara que fez história, melhor treinador que o Corinthians teve até hoje. Chegamos a ter várias conversas, ele nos acenou. Bandeira verde. Fomos para cima, deu tudo certo. Hoje assinaríamos logo cedo e recebemos a triste notícia que ele teve esse problema de saúde”, disse Augusto Melo ao Flow Podcast.

Augusto disse que a família do treinador, que dirigiu o Brasil nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, já estava com “as malas prontas” para São Paulo.

“Tivemos várias conversas, ele nos acenou, bandeira verde, tinha dado tudo certo. Hoje iríamos assinar logo cedo e recebemos uma notícia muito triste dizendo que ele teve problema de saúde. Família estava com mala pronta para voltar para São Paulo. Contávamos com isso. Trabalho sigiloso, hoje 8h, recebo a notícia que ele teve problema sério de saúde e precisa de um tempo, e acatamos”, afirmou o dirigente.

Outro nome em pauta é o de Dorival Júnior, demitido da seleção brasileira no final de março. O dirigente Fabinho Soldado foi visto desembarcando em Florianópolis nesta tarde. A expectativa é que ele se reúna para conversar com o profissional. Augusto evitou falar sobre a situação e despistou.

“Eu e Fabinho temos conexão boa, confio muito nele. Sempre fiz isso na minha empresa, sou um cara de diálogo, mas cobro resultados. Confio plenamente no Fabinho, sou consultado em tudo o que ele faz. Cada tempo real, conversando, video-chamada, viva-voz, vamos dando autonomia. Não tenho como viajar, hoje temos contas aí, temos uma política que está efervescente”, completou.

O Corinthians está sem técnico desde a última quinta-feira, quando Ramón Díaz foi demitido 21 dias após conquistar o titulo do Campeonato Paulista contra o rival Palmeiras. O argentino não resistiu ao momento conturbado no Brasileirão e caiu após derrota para o Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena, na quarta-feira.

Orlando Ribeiro, comandante da categoria sub-20, tem comandado a equipe de Parque São Jorge interinamente. Ele venceu na estreia diante do Sport, por 2 a 1, também no estádio corintiano e aliviou a pressão no campeonato nacional. O Corinthians enfrenta o Racing de Montevidéu, nesta quinta-feira, às 19h, pela Copa Sul-Americana e Orlando deve seguir no cargo.