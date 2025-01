Augusto Melo exibe confiança sobre processo de impeachment no Corinthians: ‘Não será aprovado’

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, não pretende ingressar com uma nova liminar para impedir que seja votado o seu impeachment nesta segunda-feira. Pelo contrário, ele já se manifesta a favor da votação e demonstra segurança, acreditando que não haverá aprovação.

“Não vai ser aprovado. Não vai ter golpe. Faço questão que tenha essa votação. O Corinthians não pode passar por essa votação. São pessoas que tentam retomar o poder. Eu ganhei a eleição democraticamente, sete anos concorrendo. Que façam o mesmo”, disse em participação no Esporte Record, apresentado por Cleber Machado.

A discussão do tema acontece na sede do Corinthians, no Parque São Jorge, com chamadas às 18h e às 19h. Será discutido possível gestão temerária do presidente neste primeiro ano em que esteve à frente do clube, em especial o contrato com a Vai de Bet, ex-patrocinadora master do clube.

O acordo é objeto de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, por suspeita de furto qualificado, apropriação indébita, corrupção privada no esporte e lavagem de capitais. Valores pagos pelo Corinthians a um intermediário eram repassados para outra empresa, tratada como laranja pelas investigações.

Ao ser questionado sobre quais acusações sofre, Melo diz que não há fundamento. “Isso que a gente quer atender. Por isso que exijo que realmente aconteça isso, para acabar. Contra minha administração não tem nada. Como não tem prova, não tem nenhum tipo de coisa…”, disse e desconversou: “Eu trouxe mais de R$ 1,8 bilhão de receita para o Corinthians”.

“Começam a alegar o impeachment por omissão. Mas omissão em que, se não tem nada? Começam a procurar pelo em ovo”, criticou o presidente, que já havia apontado o pedido de impeachment ao fato de ter recusado chantagens, o que ele voltou a dizer na noite deste domingo.

AUGUSTO MELO ELOGIA TIME DO CORINTHIANS E NEGA REGALIAS A MEMPHIS DEPAY

Sobre o futebol, o presidente corintiano comemorou a vitória do time pelo Paulistão, sobre o Velo Clube. Provocado por Cleber Machado, Melo evitou listar seu Top 3 de melhores equipes do Brasil hoje, mas garantiu que o Corinthians entrará para brigar por título em todos os campeonatos de 2025. “Não sou eu que estou falando. Nosso grupo está muito focado”, disse.

“É um time que a gente trabalhou muito, foi um ano difícil. A janela foi complicada pela situação que pegamos o Corinthians. Na segunda, muito pontual. Terminamos uma temporada muito bem e começamos o Paulista muito melhor que em 2024”, analisou.

Melo ainda comentou sobre detalhes referentes ao contrato de Memphis Depay. Recentemente, uma reportagem do site ge apontou que o acordo teria valores acima do que havia sido divulgado, o que implicava em o Corinthians cobrir parte do salário e exigências do holandês, complementando os R$ 57 milhões aportados pela Esportes da Sorte.

Memphis chegou em setembro. O salário mensal seria de R$ 3,5 milhões, com vínculo até julho de 2026. Ainda com o repasse da patrocinadora, o Corinthians desembolsaria parte dos valores. Entretanto, a reportagem do ge, apontou que o montante seria acima do estimado, chegando a R$ 120 milhões.

Também seriam exigidos uma casa em condomínio fechado, um apartamento para seu assessor, segurança particular armada, dois carros blindados com um motorista particular cada, 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa, um cozinheiro particular e um camarote na Neo Química Arena.

O presidente Augusto Melo negou que o acordo chegue a esse valor e resumiu sua fala sobre o assunto a justificar que o “vazamento” foi uma tentativa de atingi-lo politicamente.