Augusto Melo é alvo do terceiro pedido de impeachment no Corinthians após ter contas reprovadas

Augusto Melo, presidente do Corinthians, voltou a ser alvo de pedido de impeachment no clube. Desta vez, o motivo foi a reprovação das contas da temporada 2024 pelo Conselho Deliberativo. Empossado em janeiro do ano passado, o mandatário é alvo de outros dois pedidos de destituição no Parque São Jorge.

O responsável por protocolar o novo pedido de impeachment foi Paulo Roberto Bastos Pedro, membro do Conselho de Orientação (Cori), órgão fiscalizador do clube. Agora, o pedido será analisado de acordo com o regimento interno do clube.

Além da reprovação das contas de 2024, no documento protocolado por Paulo Roberto, ao qual o Estadão teve acesso, o conselheiro cita entre os motivos para solicitar o impeachment “déficit de 181,8 milhões e aumento significativo do endividamento”. A membro do Cori argumenta ainda em que “diversas infrações estatutárias e legais, acarretam na necessidade do requerimento de abertura do processo de destituição em obediência as regras estatutárias.”

Paulo Roberto faz parte da Chapa 82 Movimento Corinthians Grande, uma dos grupos mais influentes dentro do Parque São Jorge e cujo apoio foi considerado determinante para Augusto Melo vencer as eleições presidenciais em dezembro de 2023.

O pedido de impeachment é baseado no o art. 106, “C”, “D” e “E” do estatuto do clube, que versa sobre os motivos para o pedido de destituição de administradores. Entre as alegações estão justamente a “reprovação de contas”; “infração, por ação ou omissão, de expressa norma estatutária”; e “prática de ato de gestão irregular ou temerária.”

Tal punição está prevista na Lei Geral do Esporte e se estende a qualquer entidade esportiva. “Os dirigentes que praticarem atos de gestão irregular ou temerária poderão ser responsabilizados por meio de mecanismos de controle social internos da organização, sem prejuízo da adoção das providências necessárias à apuração das eventuais responsabilidades civil e penal”, diz a lei.

Augusto Melo é alvo de outros dois pedidos de impeachment. O primeiro foi protocolado em setembro do ano passado, referente ao caso Vai de Bet. O processo avançou, mas está parada no Conselho Deliberativo, cuja reunião não tem data para ser retomada. O segundo pedido foi realizado pelo próprio Cori por falta de clareza na apresentação de informações sobre as finanças do clube.

Um documento elaborado pelo Cori apontou um aumento de R$ 829 milhões do passivo total do clube ao longo do primeiro ano de gestão de Augusto Melo. Segundo o balaço financeiro do Corinthians, a dívida total é de R$ 2,4 bi.