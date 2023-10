Augsburg vence Heidenheim de virada no Alemão em jogo marcado por estreia de treinador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2023 - 14:54 Para compartilhar:

De virada, o Augsburg venceu o Heidenheim por 5 a 2 e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. Jogando na Voith-Arena, o time da casa saiu a frente no placar e vinha controlando o confronto, mas o finlandês Fredrik Jensen mudou o rumo da partida com três assistências. A partida da 8ª rodada da competição marcou a estreia do técnico Dane Jess Thorup.

Em campo, Kleindienst abriu o placar para o Heidenheim com apenas 17 minutos e Beste ampliou no lance seguinte. A vantagem de 2 a 0 parecia confortável, mas o Augsburg foi buscar a virada ainda na etapa inicial. Primeiro, Jensen encontrou Tietz em condição de marcar aos 29. Depois, com 41, Pedersen deixou tudo igual. Na sequência, o meia finlandês serviu Demirovic para marcar o terceiro.

No segundo tempo, Fredrik Jensen cobrou escanteio e Felix Uduokhai completou para o fundo das redes aos 19 minutos. Antes do apito final, com 43, Elvis Rexhbecaj fechou o resultado em cobrança de pênalti. O resultado na estreia de Dane Jess Thorup pode marcar como uma virada de chave para o Augsburg, que agora tem oito pontos, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas – o Heidenheim segue com sete.

OUTRO JOGO

Mais cedo, o Colônia venceu a primeira no Campeonato Alemão contra o Borussia Mönchengladbach, placar de 3 a 1 dentro de casa, diante da sua torcida. Florian Kainz marcou duas vezes, Waldschmidt completou e Elvedi diminuiu para os visitantes. O resultado tira o clube da lanterna, agora com quatro pontos, enquanto o Mönchengladbach segue com seis, cada vez mais próximo do Z-4.

