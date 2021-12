Auditores fiscais federais agropecuários decidem fazer operação padrão

Auditores fiscais federais agropecuários decidiram hoje, em assembleia, fazer operação padrão em todo o País, mantendo o ritmo normal de trabalho somente nas atividades que podem afetar diretamente o cidadão, como a liberação de cargas vivas, a fiscalização de bagagens de passageiros e de animais de companhia (pets).

Em nota, a Anffa Sindical (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários), diz que a operação não atingirá cargas vivas, produtos perecíveis e o diagnóstico de doenças e pragas, evitando comprometer programas de erradicação e controle de doenças importantes para o Brasil, a exemplo da febre aftosa, a peste suína africana (PSA) e de pragas que poderiam colocar em risco políticas sanitárias do setor agropecuário. A mobilização da categoria será por tempo indeterminado.

De acordo com o Anffa Sindical, a decisão tomada hoje, em assembleia com votação eletrônica, já havia sido cogitada na semana passada, “quando a categoria foi preterida no Orçamento, Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022”. O Sindicato destaca que a carreira está sem reajuste salarial desde 2017, enquanto as demais carreiras de auditoria e fiscalização tiveram vencimentos corrigidos em 2018 e em 2019.

