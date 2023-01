Auditores alertam organização de Paris 2024 para riscos com segurança e transporte

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/01/2023 - 13:58 Compartilhe





Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) – Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 precisam concluir seus planos de segurança para o evento, disse o principal órgão de auditoria da França nesta terça-feira, alertando que a cerimônia de abertura representa um grande desafio e provavelmente precisará de apoio policial.

Em um relatório ao Parlamento francês, o Tribunal de Contas fez 15 recomendações ao comitê organizador, citando preocupações com a dependência de operadores de segurança particulares para proteção dos Jogos e os riscos nas conexões de transporte.





Pierre Moscovici, primeiro presidente do Tribunal de Contas, chamou a segurança da Olimpíada de Paris 2024 de grande desafio e disse que as forças internas de segurança, como a polícia e o exército francês, precisam ser incorporadas e pagas por isso.

“Estamos pedindo que o plano de segurança global seja finalizado no primeiro trimestre de 2023 para que o reforço das forças internas de segurança seja planejado. Também recomendamos que o plano de transporte seja finalizado”, disse Moscovici, ex-ministro das Finanças francês e Comissário Europeu para Assuntos Econômicos e Financeiros.

A Olimpíada de 2024 será realizada de 26 de julho a 11 de agosto e a Paralimpíada, de 28 de agosto a 8 de setembro.

Os organizadores esperam que pelo menos 600 mil pessoas participem da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Sena, que acontece no verão europeu, enquanto atletas e delegações navegarão ao longo do rio dando início ao torneio.

(Reportagem de Julien Pretot)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias