Auditor aposentado José Barroso Tostes Neto deve ser o novo chefe da Receita

O auditor fiscal aposentado José Barroso Tostes Neto deve ser o novo secretário especial da Receita Federal, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ele substituirá Marcos Cintra, que deixou o cargo na semana passada em meio à polêmica sobre a recriação de um novo imposto sobre movimentações financeiras, nos moldes da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

De acordo com fontes do governo, ele deve trabalhar em parceria com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, que deve assumir a articulação política da reforma tributária.

Considerado um quadro técnico para o posto, Tostes Neto atuou pela Receita Federal entre 1982 e 2011 na Região Norte do País e deixou o cargo de auditor para assumir a secretaria de Fazenda do Pará, no segundo mandato de Simão Jatene (PSDB), entre 2011 e 2015.

Nos últimos quatro anos, Tostes Neto tem chefiado a equipe de projetos para o desenvolvimento, processamento, negociação e avaliação da gestão fiscal e subnacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).