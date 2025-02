Áudios mostram trama golpista de 2023: ‘Um mecanismo de pressão chamado arma’

Áudios inéditos sobre a tentativa de golpe que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 mostram os bastidores de uma trama que tentou derrubar o governo eleito democraticamente. Os arquivos foram tirados dos celulares e dos computadores a partir de apreensões e quebras de sigilo e foram divulgados pelo programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, dia 23.

Alguns áudios foram enviados pelo tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, então lotado no COTER (Comando de Operações Terrestres do Exército): “A gente não sai das quatro linhas. Vai ter uma hora que a gente vai ter que sair. Ou então eles vão continuar dominando a gente”, disse a um interlocutor que não foi identificado.

“Eu acho que o pessoal poderia fazer essa descida aí, né? E ir atravancando mesmo. Porque, pô, a massa humana chegando lá, não tem PM [Policial Militar] que segure. P****, vai atropelar a grade e vai invadir. Depois, não tira mais”, seguiu.

O interlocutor desconhecido afirmou na conversa: “Tá com medo de ficar pra história, de dizer que fomentou um golpe? É a hora da gente, cara”.

Em outro áudio, Almeida diz: “Se tu tiver alguma possibilidade de influenciar alguém dos movimentos, eu tô tentando plantar isso nas redes, onde eles estão. Tô participando de vários grupos civis”. A ideia era usar os grupos de civis que estavam acampados como massa de manobra para conseguir o que eles queriam.

Muitos manifestantes mandavam mensagem diretas para os militares. Um deles, chegou a pedir a liberação de entrada de uma barraca.

“Não adianta protestar na frente do QG do Exército. Tem que ir pro Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum Poder. Porque, assim, todo mundo quer Forças Armadas por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma. Para apaziguar, a gente resolve destituir, invalidar a eleição. Colocar voto impresso e fazer uma nova eleição. Com ou sem Bolsonaro”, seguiu.

Em outro áudio, enviado pelo general Mario Fernandes, ele diz “Kid preto, o decreto é real. Foi despachado ontem com o presidente. É. (Risos)”.

Uma mensagem enviada por um caminhoneiro envolvido nos protestos ao general Fernandes questiona até quando eles deveriam permanecer no local fazendo as manifestações. Além disso, foi solicitada a ajuda do ex-presidente Jair Bolsonaro para que as pessoas que estavam protestando fossem beneficiadas.

Em áudio enviado pelo general Mario Fernandes para o tenente-coronel Mauro Cid, ele diz: “Parece que existe um mandado de busca e apreensão do TSE ou do Supremo, em relação aos caminhões que tão lá. Já andou havendo prisão realizada ali, pela Polícia Federal. Se o presidente pudesse dar um input ali pro Ministério da Justiça, pra segurar a PF. Eu tô tentando agir diretamente junto às Forças, mas pô, se tu pudesse pedir pro presidente ou pro gabinete do presidente atuar. Pô, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro, como os caminhoneiros que estão lá em frente”.

Em outra mensagem, Fernandes fala com o general Braga Netto: “Então, p****, se o senhor puder intervir junto ao presidente, falar com o ministro Anderson, p****. Segurar a PF, p****, pra esse cumprimento de ordem. Ou com o Comandante do Exército, pra gente segurar, pô, proteger esses caras ali”.

Mauro Cid também mando mensagens falando sobre o assunto: “A gente tá recebendo cara de TI, hacker. Eu não bebo cerveja, mas depois, eu te conto as coisas que a gente já fez aqui. A gente tem cara infiltrado em tudo quanto é lugar. Monitorando e passando pra gente as informações. Refutando ou ajudando a instigar, digamos assim. Matemático, estatístico, PHD. Aquelas denúncias sigilosas: vai encontrar o cara no mercadinho, vai encontrar o cara na garagem, o cara passa um pen drive. Tem de tudo, cara. Mas ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação”.

O coronel George Hobert Oliveira Lisboa também mandou áudios confabulando sobre o golpe: “Tá ficando muito claro que o Alto Comando, e não é o Exército, é o Alto Comando do Exército, ele tá se fechando em copas. Talvez, com uma maioria contra a decisão do presidente. Mas, pensando, em primeiro lugar, na instituição. Pensando, em primeiro lugar, no próprio Exército. Quando deveria estar pensando, em primeiro lugar, no Brasil. Eu sei quanto o senhor está comprometido com essas ações. O risco que todos nós estamos correndo, participando dessa frente”.