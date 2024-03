Áudio mostra reféns implorando antes que os soldados israelenses os matassem por engano

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/03/2024 - 2:24 Para compartilhar:

Surgiu um áudio angustiante de reféns israelenses implorando por suas vidas antes de serem mortos pelas tropas israelenses que os confundiram com terroristas do Hamas.

Os cativos israelenses Alon Shamriz, 26, Yotam Haim, 28, e Samer Talalka, 22, foram mortos por fogo amigo em 15 de dezembro, quando uma unidade das Forças de Defesa de Israel que operava em Gaza abriu fogo depois que os reféns conseguiram escapar.

No áudio vazado postado pelo noticiário Kan 11 de Israel no domingo, Shamriz e Haim podem ser ouvidos gritando: “Salve-nos!” e “Somos reféns!”

בלעדי: הקלטות הגבורה של אלון שמריז – כך ניסה להציל את עצמו ואת חבריו מהשבי בלב עזה | לכתבה המלאה >>> https://t.co/imzN4qKlSi@carmeldangor pic.twitter.com/NYSy6NniAG — כאן חדשות (@kann_news) March 3, 2024

Vários tiros são ouvidos no áudio, obtido de uma câmera acoplada a um cachorro pertencente à unidade de elite Oketz das Forças de Defesa de Israel (FDI), informou o Jerusalem Post.

O cão foi morto a tiros pelos terroristas que detinham os três homens, mas a câmera continuou registrando o trágico incidente.

O irmão de Shamriz revelou que o áudio vazou antes de ser reproduzido para a família enlutada.

“Minha mãe foi embora porque sabia que não aguentaria”, escreveu Yonatan Shamriz no X. “Eu escutei. Minhas lágrimas escorreram e meu sangue congelou por vários minutos.

O vazamento surgiu um dia depois que os militares israelenses anunciaram que não reconheceriam Alon como a perda de um soldado porque ele não estava na ativa ou na reserva quando foi morto, de acordo com o Jerusalem Post.

Os militares revelaram anteriormente que o vídeo capturou um dos reféns gritando por socorro cinco dias antes de morrer. A gravação foi descoberta em 18 de dezembro, três dias depois da morte dos homens.

As FDI disseram que, no calor da batalha, as tropas podem ter ouvido gritos em hebraico, mas presumiram que fosse uma cilada dos terroristas.

Os militares disseram anteriormente que os homens abordaram os soldados sem camisa, agitando uma bandeira branca e com as mãos para cima, mas as tropas atiraram neles porque acreditavam que eram terroristas.

Os reféns também deixaram uma placa escrita com restos de comida onde se lia “SOS” e “3 reféns. Socorro” em um prédio, mas os soldados também acreditaram que era um truque.

No rescaldo dos assassinatos de reféns, os militares de Israel emitiram novos protocolos para as tropas terrestres para a possibilidade de mais reféns conseguirem fugir do cativeiro.

A mãe de Haim, Iris, mais tarde enviou uma mensagem sincera ao 17º Batalhão da Brigada Bislamach, cujos soldados estiveram envolvidos no trágico tiroteio.





“Eu sou a mãe de Yotam. Queria te dizer que te amo muito e te abraço aqui de longe”, disse ela em mensagem gravada.

“Eu sei que tudo o que aconteceu não é absolutamente culpa sua, e não é culpa de ninguém, exceto do Hamas, que seu nome seja apagado e sua memória apagada da Terra”, disse ela.

“Quero que vocês se cuidem e pensem o tempo todo que estão fazendo a melhor coisa do mundo, a melhor coisa que poderia acontecer, que poderia nos ajudar”, acrescentou.

