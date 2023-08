Áudio de Mauro Cid cita US$ 25 mil para Bolsonaro e venda de presentes oficiais; confira trechos

As informações constam no material da Operação Lucas 12:2 deflagrada nesta sexta-feira, 11, pela Polícia Federal, que faz buscas em endereços tanto do Cid pai quanto do Cid filho, além de Frederick Wassef;

deflagrada nesta sexta-feira, 11, pela Polícia Federal, que faz buscas em endereços tanto do Cid pai quanto do Cid filho, além de Frederick Wassef; De acordo com a PF, “os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens no exterior”;

Os valores obtidos dessas vendas teriam sido convertidos em dinheiro e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados. Em tese, os fatos investigados configuram os crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Dinheiro possivelmente destinado a Bolsonaro

De acordo com o documento do inquérito da PF em que a IstoÉ teve acesso, Mauro Cid explica a Marcelo Câmara (assessor especial de Bolsonaro) que seu pai, o general Mauro Lourena Cid, estaria com US$ 25 mil “possivelmente pertencentes a Jair”.