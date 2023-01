Audiência preliminar de inquérito contra Juve será em 27/3

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/01/2023 - 8:50 Compartilhe

TURIM, 16 JAN (ANSA) – A audiência preliminar da investigação Prisma, que apura supostas irregularidades financeiras na Juventus, foi agendada para acontecer em 27 de março.





Na oportunidade, a audiência envolverá 13 réus, entre eles o ex-presidente da Velha Senhora Andrea Agnelli e a empresa Juventus, questionada como pessoa jurídica.

O juiz Marco Picco será o responsável por avaliar e decidir se existe margem ou não para que o caso chegue a julgamento na Justiça.

As acusações feitas pelos investigadores do caso contra os suspeitos são pelos crimes de falsa contabilidade, manipulação de mercado e falsas comunicações corporativas.





A investigação Prisma tem como principal foco as contas juventinas no período entre 2018 e 2020. O Ministério Público de Turim apurou diversas transações de mercado consideradas pouco claras e outras prováveis irregularidades financeiras. Tudo isso acarretou na renúncia em massa da alta diretoria do clube.

– Cristiano Ronaldo – A imprensa italiana, mencionando uma fonte anônima, informou que o atacante Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, não teria assinado um acordo secreto com a Juve para o recebimento de cerca de 19 milhões de euros, que foi adiado devido à pandemia de Covid.

Um advogado, que seria próximo ao astro português, comentou que esse contrato existe e foi assinado apenas pela Velha Senhora. (ANSA).

