Audiência de Thiago Brennand por sequestro e cárcere será retomada hoje

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 10:21 Compartilhe

A Justiça de São Paulo retoma nesta segunda-feira, 17, a audiência de instrução e julgamento do empresário Thiago Brennand por sequestro e cárcere privado. Essa etapa ocorrerá na 1ª Vara de Porto Feliz, no interior paulista, por videoconferência, a partir das 13h30.

Resumo:

O empresário Thiago Brennand é réu em nove processos sob acusação de crimes sexuais e agressão contra diversas mulheres;

e contra diversas mulheres; A audiência de instrução e julgamento teve início do dia 3 de julho, mas não foi concluída;

O empresário já passou por outra audiência sobre o possível caso de estupro contra uma norte-americana.

O processo em questão, que se refere ao caso de sequestro e cárcere contra uma mulher, de 37 anos, corre sob segredo de Justiça. A audiência de instrução e julgamento teve início no dia 3 de julho, mas não foi concluída. Há previsão de que nessa nova etapa sejam ouvidas mais dez testemunhas de acusação.

À IstoÉ, o TJ-SP (tribunal de Justiça de São Paulo) informou por meio de nota que Thiago Brennand responde por 21 acusações. Foram listadas 47 testemunhas, 12 delas serão ouvidas nesta segunda.

O empresário deve participar dessa segunda audiência. No total, ele é réu em nove processos no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Thiago Brennand encontra-se detido no CDP 1 (Centro de Detenção Provisória 1) de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, sob acusação de ter praticado crimes sexuais e agressão contra diversas mulheres.

Audiência de estupro

No dia 30 de maio, o empresário passou pela audiência sobre a acusação de estupro contra uma mulher norte-americana que mora no Brasil.

Essa ação tinha como objetivo produzir provas orais para o processo que tramita sob segredo de Justiça.

A mulher norte-americana foi ouvida no julgamento.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias