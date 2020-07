Audiência de gigantes tecnológicos dos EUA no Congresso será na quarta-feira

Uma aguardada audiência dos principais executivos das quatro gigantes da tecnologia dos Estados Unidos com uma comissão do Congresso ocorrerá na próxima quarta-feira, de acordo com a agenda do Comitê Judicial da Câmara de Representantes.

A comissão anunciou na sexta-feira o adiamento da audiência, inicialmente prevista para segunda-feira, que busca determinar se Amazon, Apple, Facebook e Google estão envolvidas em práticas que afetam a concorrência.

O adiamento da audiência, sem nova data era prevista até este sábado, se deu por causa do funeral do representante e líder dos direitos civis John Lewis, que ocorrerá na segunda-feira no Capitólio.

Sundar Pichai (Alphabet, matriz da Google), Tim Cook (maçã), Mark Zuckerberg (Facebook) e Jeff Bezos (Amazon) concordaram em responder a perguntas do Comitê Judicial.

A sessão gera muita expectativa na mídia política e financeira em um momento em que a pressão é crescente contra o que é percebido como um abuso da posição dominante do GAFA, um acrônimo para designar Google, Amazon, Facebook e Apple.

