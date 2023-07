Aubameyang rescinde com Chelsea e assina de graça com o Olympique de Marselha por três anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 21:09 Compartilhe

Disposto a acabar com o reinado do Paris Saint-Germain no futebol francês, o Olympique de Marselha anunciou nesta sexta-feira a contratação do experiente atacante gabonês Aubameyang, que estava nos planos do Barcelona. O jogador chegou sem custos e assinou por três temporadas.

Aubameyang é mais um jogador que conseguiu se desvincular do Chelsea em enorme reformulação do elenco após frustração na temporada passada. O Olympique de Marselha agiu rápido e fechou com o jogador sem precisar nada além dos salários, superando os catalães, que sonhavam em recontratar o goleador.

Aos 34 anos, Aubameyang chega à França sob enorme expectativa de marcar muitos gols. Apesar de fracassar no Chelsea, o centroavante foi goleador na Inglaterra defendendo as cores do Arsenal e marcou mais gols que Lewandowski quando atuou no Campeonato Alemão pelo Borussia Dortmund. Ainda brilhou em curta passagem pelo Barcelona.

O jogador volta para a França após 10 anos. Apesar na nacionalidade gabonesa, por causa da origem de seu pai, ele nasceu em solo francês e começou no fute4BOL em times de lá. Passou pelos desconhecidos Rouen e Bastia até surgir para valer no Dijon. Antes de ganhar o mundo, ainda defendeu Lille, Monaco e Saint-Étienne.

O jogador já vestiu a nova camisa, posou para fotos e mandou uma mensagem à torcida, revelando que não vê a hora de encontrar com os torcedores em Marselha. Ainda se disse honrado com o acordo. Ele será companheiro do lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, também contratado nesta janela de transferências.

