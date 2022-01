Aubameyang está na Catalunha para assinar contrato com o Barcelona Atacante não joga pelo Arsenal desde dezembro por conta de uma violação disciplinar e pode se tornar jogador blaugrana no último dia da janela de transferência

O atacante Aubameyang já está na Catalunha para assinar contrato por empréstimo com o Barcelona, segundo o jornalista Gerard Romero. O atleta possui acordo total com o clube e o Arsenal, detentor do passe do atleta, já deu aval para que a operação aconteça.

No entanto, o clube culé deve buscar a saída de algum nome do atual elenco para que o centroavante possa chegar e ser inscrito no sistema da Federação Espanhol sem que o Fair Play Financeiro seja estourado. E esse desafio não tem sido fácil.

Ousmane Dembélé, atacante do Barcelona, não irá renovar seu contrato, que termina ao fim da temporada. O nome do camisa sete chegou a ser especulado no Paris Saint-Germain, mas não houve nenhum acordo entre as partes, o que complica a situação da equipe blaugrana.

Aubameyang pode ser o 3º reforço no setor ofensivo catalão, que já contratou Ferran Torres e Adama Traoré. Os culés não contam com Dembélé para o restante da temporada, perderam Agüero por conta da aposentadoria precoce e Ansu Fati não consegue se livrar das lesões.

