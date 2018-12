Aubameyang e Özil ajudam Arsenal a vencer Burnley

O Arsenal (5º) superou com facilidade o Burnley (3-1), graças à grande atuação do alemão Mesut Özil e aos dois gols do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, neste sábado pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

Na tabela, o Arsenal empata provisoriamente em pontos com o Chelsea (4º), que enfrenta ainda neste sábado o Leicester (12º).

Com a bela atuação, Aubameyang assumiu a liderança da artilharia da Premier League com 12 gols, um a mais que o egípcio Mohamed Salah, que na véspera anotou uma vez na vitória do líder Liverpool sobre o Wolverhamtpon (7º) por 2 a 0.

Se Özil queria mostrar para o técnico Unai Emery por que é o jogador mais bem pago do Arsenal, ele conseguiu.

Criticado pelo técnico espanhol por falta de aplicação no esforço físico da equipe em campo, além de sofrer com problemas nas costas nesta temporada, o alemão de 30 anos brilhou contra o Burnley.

Özil permitiu aos Gunners se recuperarem da derrota sofrida em casa para o Tottenham nas quartas de final da Copa da Liga, na quarta-feira (2-0).

Atuando mais pelo lado direito, o meia encontrou um passe magistral para o bósnio Sead Kolasinac, que tocou para Aubameyang abrir o placar de voleio (14 minutos).

No início do segundo tempo, o ex-atacante do Borussia Dortmund marcou seu segundo gol ao fuzilar o goleiro Joe Hart da entrada da área (48).

Ashley Barnes reduziu o prejuízo logo em seguida (63), mas não foi suficiente para o Burnley. Nos acréscimos, Özil, depois de driblar três defensores, deixou o nigeriano Alexander Chuka Iwobi (90+1) em posição para anotar o terceiro gol do Arsenal.

— Programação e resultados da 18ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Wolverhampton – Liverpool 0 – 2

– Sábado:

Arsenal – Burnley 3 – 1

(13h00) AFC Bournemouth – Brighton and Hove Alb

Chelsea – Leicester

Huddersfield Town – Southampton

Newcastle – Fulham

West Ham – Watford

Manchester City – Crystal Palace

(15h30) Cardiff City – Manchester United

– Domingo:

(14h00) Everton – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 48 18 15 3 0 39 7 32

2. Manchester City 44 17 14 2 1 48 10 38

3. Tottenham 39 17 13 0 4 31 16 15

4. Chelsea 37 17 11 4 2 35 14 21

5. Arsenal 37 18 11 4 3 40 24 16

6. Manchester United 26 17 7 5 5 29 29 0

7. Wolverhampton 25 18 7 4 7 19 21 -2

8. Everton 24 17 6 6 5 24 22 2

9. West Ham 24 17 7 3 7 25 25 0

10. Watford 24 17 7 3 7 23 25 -2

11. AFC Bournemouth 23 17 7 2 8 25 28 -3

12. Leicester 22 17 6 4 7 21 21 0

13. Brighton and Hove Alb 21 17 6 3 8 20 24 -4

14. Newcastle 16 17 4 4 9 14 22 -8

15. Crystal Palace 15 17 4 3 10 14 23 -9

16. Cardiff City 14 17 4 2 11 17 33 -16

17. Southampton 12 17 2 6 9 16 32 -16

18. Burnley 12 18 3 3 12 16 36 -20

19. Huddersfield Town 10 17 2 4 11 10 28 -18

20. Fulham 9 17 2 3 12 16 42 -26

./bds/am