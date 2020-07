Aubameyang aguarda Barcelona, enquanto não renova com o Arsenal Atacante gabonês está em seu último ano de contrato com o clube londrino e já foi especulado na equipe catalã neste ano. Camisa 14 é principal nome dos Gunners

O atacante Pierre-Emerick Aubameyang está aguardando o Barcelona antes de aceitar qualquer proposta de renovação de contrato do Arsenal, segundo a “Sky Sports”. O centroavante possui contrato até 2021 com os Gunners, mas sabe do interesse blaugrana em contratar uma peça para o setor ofensivo, que vê Lautaro Martínez cada vez mais distante por discrepâncias econômicas.

O nome do gabonês já foi especulado na Catalunha em outras oportunidades, mas perdeu força nos últimos meses devido aos esforços para contratar o argentino da Inter de Milão. Além disso, por ter 31 anos e estar no último ano de contrato, os culés entendem que os londrinos não podem pedir um valor muito alto pelo camisa 14.

Aubameyang vive ótima fase no Arsenal, é o artilheiro do clube na temporada e foi responsável por marcar os dois gols na semifinal da Copa da Inglaterra que colocou o time dirigido por Mikel Arteta na final da competição. Resta saber se é um esforço que o Barça está disposto a fazer por mais um veterano.

