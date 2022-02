Aubameyang acerta com o Barcelona após saída do Arsenal

(Reuters) – O atacante do Gabão Pierre-Emerick Aubameyang concretizou sua transferência para o Barcelona após rescindir seu contrato com o Arsenal, informou o clube da LaLiga nesta quarta-feira.

O Barcelona disse que Aubameyang assinaria um contrato até junho de 2025, com opção de sair em 30 de junho de 2023. O clube catalão estabeleceu sua cláusula de rescisão em 100 milhões de euros.

“Em breve, o clube fornecerá detalhes da apresentação de Pierre-Emerick Aubameyang”, disse o site do Barcelona, ​​enquanto no Twitter o clube postou: “É hora de Auba!”.

Aubameyang foi contratado pelo Arsenal vindo do clube alemão Borussia Dortmund em 2018 por cerca de 58 milhões de libras (79 milhões de dólares).

Ele imediatamente se tornou ídolo da torcida e marcou 92 gols em 163 jogos.

Apesar de contar com alto salário no Arsenal, com rendimentos de 350.000 libras por semana, o atacante de 32 anos não jogava pelo clube do norte de Londres desde dezembro, depois que o técnico Mikel Arteta o tirou de capitão da equipe devido a uma violação disciplinar.

Aubameyang também foi mandado para casa mais cedo da Copa das Nações Africanas depois que a Federação Gabonesa de Futebol disse que lesões cardíacas foram encontradas em testes realizados em Camarões após um teste positivo para Covid-19.

(Reportagem de Manasi Pathak em Bengaluru e Martyn Herman em Londres)

