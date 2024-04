Atvos construirá fábrica de biometano com investimento de R$ 350 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/04/2024 - 17:05 Para compartilhar:

A Atvos vai construir sua primeira unidade de biometano a partir de resíduos da cana-de-açúcar. A unidade que ficará localizada em Nova Alvorada do Sul (MS), onde a companhia já tem uma unidade para a produção de etanol, e deve receber investimentos superiores a R$ 350 milhões. A unidade terá capacidade instalada de 28 milhões de metros cúbicos de biometano. Vinhaça e a torta de filtro, resíduos resultantes da cadeia produtiva da cana, serão utilizados como insumos na unidade, que ocupará área de 150 mil metros quadrados.

“A implantação da fábrica de biometano na Unidade Santa Luzia (USL) marcará a entrada da Atvos no mercado de gás natural de origem renovável, com o diferencial de produzi-lo em larga escala para atender uma demanda que não para de crescer. Ao mesmo tempo, ampliamos nosso portfólio de soluções sustentáveis, e, sobretudo, contribuímos efetivamente para a transição da matriz energética, seguindo um conceito de economia circular, ao darmos destino e gerarmos novas receitas a partir de resíduos da nossa cadeia de produção”, disse o CEO da Atvos, Bruno Serapião, em nota.

A Atvos trabalha com a perspectiva de que as obras da unidade de biometano sejam iniciadas ainda neste ano. A companhia explicou que a substituição do diesel utilizado pela companhia e seus parceiros será o principal destino da produção do biocombustível.

“No caso da Usina Santa Luzia, a produção deve ser direcionada para o abastecimento de parte da frota logística da companhia e de seus parceiros, almejando reduzir em até 40%, no médio prazo, o uso do diesel. O volume excedente deve ser direcionado para os municípios do entorno”, disse Serapião. Além de substituir o diesel, o biocombustível também pode ser utilizado para uso industrial, em substituição ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e ao óleo combustível, e até mesmo em usinas termoelétricas.

O investimento da Atvos em uma usina de biometano se insere em um cenário de aumento da produção do biocombustível no País. De acordo com projeções da Associação Brasileira de Biogás (Abiogás), a produção de biometano deve saltar 600% até 2029, saindo do atual 1 milhão de m? por dia para 7 milhões de m?/dia. Segundo a entidade, existem 20 plantas no País, sendo que apenas seis comercializam o gás. A expectativa de é que o total de unidades produtoras voltadas à comercialização chegue a 90 nos próximos cinco anos, sendo 42% via setor sucroenergético.

Atualmente, a operação da Atvos em Nova Alvorada do Sul tem capacidade para moer 5,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e produzir 498 milhões de litros de etanol.