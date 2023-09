Atualização do Google Android vem com novo logotipo

O Google está introduzindo uma série de melhorias em seus aplicativos e serviços móveis. Essas atualizações abrangem o widget At a Glance do Google Assistant, o aplicativo de acessibilidade visual Lookout e a inclusão de chamadas Zoom no Android Auto. Essas melhorias são acompanhadas por atualizações de marca que visam destacar a diversão e a seriedade do Android como um produto do Google. Essas mudanças ocorrem no momento em que aguardamos ansiosamente o lançamento iminente do Android 14, embora seja importante observar que a maioria dos novos recursos do Android chega ao longo do ano por meio de atualizações como essa, em vez de uma grande atualização do sistema operacional.

O widget At a Glance foi aprimorado com um novo design que oferece informações mais úteis sobre eventos, viagens e condições climáticas locais. Além disso, o Google está facilitando o upload de passes com códigos de barras e códigos QR na Carteira virtual, adicionando uma função de importação de fotos.

O aplicativo Lookout, projetado para ajudar pessoas com baixa visão ou cegueira a compreenderem melhor imagens na tela, será capaz de descrever cenas de maneira mais inteligente e responder a perguntas adicionais. No Android Auto, agora é possível participar de chamadas Zoom e Webex, embora apenas com áudio.

Por outro lado, o logotipo do Android passará por algumas alterações. A fonte será mais semelhante à usada no logotipo do Google, e “Android” será escrito com um “A” maiúsculo. Jason Fournier, gerente de marca do Google, explicou essa mudança em um post no blog da empresa, afirmando que ela “aproxima mais o logotipo do Android do logotipo do Google, criando um equilíbrio entre os dois”. Além disso, o robô do Android terá uma aparência 3D com variações de cores conforme a ocasião exigir. Uma das variações incluirá uma textura peluda, embora alguns possam não gostar desse aspecto.

Isso não será o fim das novidades do Google neste outono, pois convites para eventos de lançamento de hardware da empresa já foram enviados na semana passada, e o lançamento do Pixel 8 está previsto para 4 de outubro. Presumivelmente, também teremos uma versão completa do Android 14 disponível nessa data. Enquanto isso, podemos relaxar e desfrutar do fluxo anual de vazamentos relacionados ao Pixel que já começou a surgir.

