Atualização de dados do fluxo cambial da semana passada será feita na quinta, dia 9, informa BC

O Banco Central informou nesta terça-feira, 7, que divulgará mais uma vez com atraso os dados referentes ao fluxo cambial. As estatísticas de movimento de câmbio – que, normalmente, são atualizadas nas quartas-feiras – serão publicadas apenas na quinta-feira, 9, no horário tradicional de 14h30 (de Brasília).

Na ocasião, serão divulgadas as estatísticas do fluxo cambial até o dia 3 de novembro, incluindo os resultados preliminares de outubro.

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) do mês passado também faz parte da divulgação.

No dia 1º de novembro, os servidores do BC entraram na terceira fase da operação-padrão do órgão.

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) não descarta a possibilidade de os funcionários entrarem em greve ainda neste mês.

