Atual MVP da NBA, Joel Embiid decide defender EUA nos Jogos de Paris 2024

O pivô Joel Embiid, atual MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA, decidiu defender a seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, informaram veículos de imprensa americanos nesta quinta-feira (5).

Embiid, nascido em Camarões em 1994, tinha a opção de representar tanto o país africano, como os EUA ou a França.

Segundo a ESPN, o astro do Philadelphia 76ers comunicou sua decisão nesta quinta-feira a Grand Hill, atual diretor executivo do ‘Team USA’, com quem se reuniu dias atrás.

Ainda de acordo com a emissora esportiva, Embiid tomou esta decisão “porque quer ajudar os Estados Unidos a voltar ao topo do basquete internacional depois de não conseguir medalha no Mundial da FIBA”, disputado entre agosto e setembro.

Outras estrelas da NBA como Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry expressaram interesse em fazer parte da equipe americana nos Jogos de Paris para buscar uma quinta medalha de ouro olímpica consecutiva.

