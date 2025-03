Atual campeão, United é eliminado da Copa da Inglaterra nos pênaltis pelo Fulham

Nova decepção para o Manchester United: o atual campeão da Copa da Inglaterra foi eliminado nas oitavas de final da competição derrotado nos pênaltis pelo Fulham (4-3 após empate em 1 a 1), neste domingo (2), em Old Trafford.

O sueco Victor Lindelog e o holandês Joshua Zirkzee foram os ‘Red Devils’ que erraram suas cobranças de pênalti diante do goleiro Bernd Leno.

A eliminação é mais um revés para o United, que vive momento muito complicado no Campeonato Inglês, onde ocupa apenas a 14ª posição.

A Liga Europa, com o confronto de oitavas de final contra a Real Sociedad começando nesta semana, é agora a única chance de título nesta temporada.

No jogo deste domingo, o Fulham pressionou deste o início e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com Calvin Bassey (45’+1) após cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, Bruno Fernandes (71′) empatou para o United finalizando de esquerda após assistência de Diogo Dalot.

O confronto foi para a prorrogação e depois para os pênaltis, com Leno se tornando o herói do Fulham em outro dia de pesadelo para jogadores de Rúben Amorin no ‘Teatro dos Sonhos’.

“O objetivo que temos é ganhar uma Premier League novamente. Estamos perdendo jogos e troféus agora nesta temporada, mas a missão é ganhar a Premier League. Não sei quanto tempo isso vai levar, mas esse é o objetivo”, declarou Amorim após a partida.

De acordo com o sorteio de quartas de final realizado neste domingo, o Fulham terá um clássico londrino contra o Crystal Palace.

O Manchester City visitará o Bournemouth, enquanto o Aston Villa vai ao campo do Preston North End, último representante da segunda divisão.

O Brighton, que venceu o Newcastle por 2 a 1 na prorrogação, vai receber Nottingham Forest ou Ipswich Town, que se enfrentam na segunda-feira no encerramento das oitavas de final.

— Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Inglaterra:

– Sexta-feira:

(+) Aston Villa (1ª) – Cardiff City (2ª) 2 – 0

– Sábado:

(+) Crystal Palace (1ª) – Millwall (2ª) 3 – 1

(+) Preston NE (2ª) – Burnley (2ª) 3 – 0

(+) Bournemouth (1ª) – Wolverhampton (1ª) 1 – 1 (5-4 nos pênaltis)

(+) Manchester City (1ª) – Plymouth Argyle (2ª) 3 – 1

– Domingo:

Newcastle (1ª) – (+) Brighton (1ª) 1 – 2 após prorrogação

Manchester United (1ª) – (+) Fulham (1ª) 1 – 1 (3-4 nos pênaltis)

– Segunda-feira:

(16h30) Nottingham Forest (1ª) – Ipswich Town (1ª)

(+): classificados para as quartas de final.

