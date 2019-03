Atual campeão, River Plate arranca empate no fim na estreia na Libertadores

Nos jogos que não contaram com a participação de clubes brasileiros na rodada desta quarta-feira da Copa Libertadores, a Universidad Concepción abriu sua participação no Grupo C com vitória em um duelo de nove gols. Já o atual campeão River Plate empatou na sua estreia e o Nacional do Uruguai largou na frente na chave do Atlético Mineiro.

Pelo Grupo A, o River precisou de um gol de Cristian Ferreira aos 45 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta, para garantir o empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru. O time da casa havia aberto o placar aos 31 minutos da etapa inicial com Jose Manzaneda. A chave é a mesma do Internacional, que também nesta quarta passou por 1 a 0 pelo Palestino, no Chile.

No Grupo E, o Nacional do Uruguai superou o Zamora por 1 a 0, na Venezuela, com gol de Gonzalo Bergessio, aos 24 minutos. No outro jogo da chave, o Cerro Porteño bateu o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão. Assim, os times visitantes largaram na frente na briga por uma vagas nas oitavas de final.

No Chile, a Universidad Concepción derrotou o Sporting Cristal por 5 a 4. A partida teve oito gols no segundo tempo, sendo que a equipe da casa só abriu o placar aos 46 minutos da etapa inicial, com Patricio Rubio, atacante que marcou quatro vezes na partida. O time chileno enfrentou grande resistência do Sporting Cristal, que igualou duas vezes o placar, após estar perdendo por 2 a 0 e 4 a 2, mas acabou levando o último gol de Rubio aos 47 minutos da etapa final.

O duelo com nove gols foi válido pela primeira rodada do Grupo C, que havia começado com um empate por 0 a 0 entre Godoy Cruz e Olimpia, em Mendoza, na terça-feira.