Atual campeão, RB Leipzig é eliminado pelo Wolfsburg na 2ª fase da Copa da Alemanha

O RB Leipzig, vencedor das duas edições anteriores da Copa da Alemanha, foi eliminado do torneio ao perder por 1 a 0 para o Wolfsburg, nesta terça-feira (31), em jogo da segunda fase.

O tcheco Vaclav Cerny colocou o Wolfsburg na frente aos 14 minutos e o placar não mudou mais.

O Leipzig acabou com dez homens em campo devido à expulsão do dinamarquês Yussuf Poulsen no início do segundo tempo (56′).

Este revés priva o Leipzig, atualmente em quinto lugar na Bundesliga, de poder lutar pelo terceiro título consecutivo da Copa.

O Wolfsburg, nono colocado do Campeonato Alemão depois de sofrer quatro derrotas nos últimos cinco jogos, chega assim às oitavas de final. Desde o título em 2015, o time não consegue passar das quartas de final desta competição, que seu técnico Niko Kovac já conquistou em 2018, quando comandava o Eintracht Frankfurt.

Nos demais jogos do dia, o Stuttgart, uma das surpresas do início da temporada na Alemanha, avançou às oitavas ao vencer por 1 a 0 o Union Berlin, equipe da ‘Champions’ mas que nesta temporada está na parte inferior da tabela.

Deniz Undav marcou o único gol do Stuttgart nessa partida.

Em outro duelo entre times da primeira divisão, o Borussia Mönchengladbach venceu o Heidenheim por 3 a 1, com uma dobradinha do americano Jordan Siebatcheu logo nos primeiros dez minutos de jogo.

Já o Greuther Fürth, da segunda divisão, foi surpreendido por 2 a 1 pelo Homburg, da quarta.

Na quarta-feira, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, respectivamente primeiro e segundo colocados da Bundesliga, viajam para enfrentar dois times da terceira divisão, Sandhausen e Saarbrücken.

— Resultados da segunda rodada da Copa da Alemanha:

– Terça-feira:

(+) St Pauli (2ª) – Schalke 04 (2ª) 2 – 1 (após prorrogação)

(+) FC 08 Homburg (4ª) – Fürth (2ª) 2 – 1

(+) Stuttgart (1ª) – Union Berlin (1ª) 1 – 0

(+) Wolfsburg (1ª) – RB Leipzig (1ª) 1 – 0

SpVgg Unterhaching (3ª) – (+) Fortuna Dusseldorf (2ª) 3 – 6





Bielefeld (3ª) – (+) Hamburgo (2ª) 1 – 1 (3-4 nos pênaltis)

(+) Borussia Mönchengladbach (1ª) – Heidenheim (1ª) 3 – 1

(+) Kaiserslautern (2ª) – Colonia (1ª) 3 – 2

– Quarta-feira:

(14h00) Sandhausen (3ª) – Bayer Leverkusen (1ª)

Kiel (2ª) – Magdeburg (2ª)

Freiburg (1ª) – Paderborn (2ª)

Borussia Dortmund (1ª) – Hoffenheim (1ª)

(16h45) Viktoria Colonia (3ª) – Eintracht Frankfurt (1ª)

Nuremberg (2ª) – Rostock (2ª)

Sarrebruck (3ª) – Bayern de Munique (1ª)

Hertha Berlim (2ª) – Mainz (1ª)





(+): classificados para a próxima fase

