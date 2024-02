Atual campeão, Medvedev volta às quadras com vitória sobre Shevchenko na estreia em Dubai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/02/2024 - 15:48 Para compartilhar:

Sem jogar desde o vice campeonato do Aberto da Austrália, Daniil Medvedev voltou bem ao circuito. O tenista russo iniciou a defesa do título do Torneio de Dubai, a nível ATP 500, com grande vitória sobre Alexander Shevchenko, do Casaquistão, por 6/3 e 7/5 em 1h29, nesta terça-feira.

Desde a impressionante virada diante do italiano Jannik Sinner no primeiro Grand Slam do ano, no fim de janeiro, que Medvedev não jogava. Ele abriu mão dos torneios de Roterdã e Doha para aprimorar o físico. Mas ficou bastante decepcionado ao perder na Austrália após abrir 2 a 0 na final, com duplo 6/3.

Disposto a mostrar que está bem preparado para erguer o troféu novamente em Dubai, Medvedev começou o jogo de maneira agressiva e quase quebrou o serviço no terceiro game. Shevchenko escapou, mas nada pôde fazer nos serviços seguintes, vendo o russo aproveitar dois break points e abrir 5 a 2.

O tenista casaque ainda devolveu uma quebra para diminuir para 5 a 3, antes de ser novamente superado no saque e sair em desvantagem de 6 a 3 na partida após 43 minutos. O principal cabeça de chave em Dubai fechou a parcial no segundo set point.

A história da partida parecia mudar de figura na segunda parcial, com Shevchenko melhor e com vantagem de 5 a 3 após quebra. A boa performance durou apenas até ali. Na hora de fechar em 6 a 4 com o saque, contudo, o casaque sentiu a pressão e saiu logo com 0 a 40. O russo devolveu a quebra, confirmou e aproveitou novo break point. Medvedev fechou o jogo após golpe de direita para fora de Shevchenko.

Em outros jogos desta terça-feira, o cabeça de chave 5, Ugo Humbert, levou a melhor no duelo francês com Gael Monfils, com 4/6, 6/3 e 6/3, e será o adversário do britânico Andy Murray nas oitavas. Já o russo Karen Khachanov, o quarto favorito, passou fácil pelo francês Luca Van Assche com 6/2 e 6/3.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias