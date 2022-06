Atual campeão da Série D, Thiago Carvalho quer repetir feito com o Caxias Técnico diz que clube proporciona todas as condições para ele brigar pelo título de novo

Campeão da última edição da Série D do Brasileiro dirigindo a Aparecidense, o técnico Thiago Carvalho chegou ao Caxias com a ambição de alcançar o mesmo feito. Com duas vitórias nas duas primeiras partidas à frente do novo clube, o jovem treinador de 33 anos fala sobre a sua mais recente empreitada.





– Chegar aqui como atual campeão da competição é um desafio e uma grande responsabilidade. Vim para cá porque o Caxias me dá todas as condições de ser campeão novamente. Tanto a organização do clube, como o elenco, me permitem ambicionar o título. Sabemos da pressão existente, mas contamos com a força da torcida para atingir o nosso objetivo – disse.

Neste sábado, pela oitava rodada da Série D, o Caxias receberá o Próspera, time que derrotou na última rodada fora de casa. Thiago enxerga dificuldades no confronto, mas ressalta que os pontos que podem ser conquistados são de extrema relevância.

– Jogo importante demais. Uma vitória nos daria no mínimo a segunda posição da chave e com uma combinação de resultados poderíamos até ser líderes. Esperamos seguir vencendo e nos aproximarmos ainda mais da classificação – definiu.

