Atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen mostra animação para correr com carro número 1: ‘É uma escolha simples’

Campeão da temporada anterior da Fórmula 1, Max Verstappen está animado para correr com um novo número em seu carro na temporada 2022. No lugar do antigo 33, o holandês agora vai correr com o número 1, destinado ao vencedor vigente da competição.

“O número 1 é o melhor número por aí. Então, para mim, é uma escolha muito simples adotar o número 1 – e espero que o número 33 não volte ano que vem”, brincou Max, em entrevista ao site oficial da Fórmula 1.

O último carro a adotar o número 1 no grid da Fórmula 1 também foi da Red Bull Racing. Na época, o então campeão Sebastian Vettel, usou a honraria após conquistar o título no ano anterior. Nos anos seguintes, Lewis Hamilton manteve o 44 apesar dos títulos, e Nico Rosberg se aposentou logo após conquistar a temporada de 2016.

