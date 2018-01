Atual campeão, Corinthians estreia com vitória na Copa São Paulo

Atual campeão, o Corinthians encerrou a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta quinta-feira, com vitória sobre o Corumbaense-MS, por 3 a 0, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, em jogo válido pelo Grupo 17. João, Willian e Carlos Augusto marcaram os gols da partida.

Apesar do bom começo, o maior vencedor do torneio termina a rodada como vice-líder de seu grupo. Isto porque a Ferroviária goleou o Pinheiro-MA, por 6 a 1, no outro jogo da chave. O Corinthians volta a campo justamente contra os maranhenses no próximo domingo, às 16 horas.

O Corinthians sofreu no primeiro tempo. Com boas chances de gols criadas, sempre pelos pés do meia Fabrício Oya, os paulistanos abriram o placar em cabeçada de João, aos 36 minutos. Na volta dos vestiários, os alvinegros seguiram superiores, perdendo boas oportunidades. Em seu primeiro lance em campo, Willian, que veio do banco de reservas, marcou o segundo aos 18 minutos. Depois, novamente na jogada aérea, Carlos Augusto ampliou aos 34.

Também na noite desta quarta-feira, pelo Grupo 19, Fortaleza e Volta Redonda empataram por 1 a 1, no Estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira.

A segunda rodada da Copa São Paulo começa nesta sexta-feira com dez jogos. Palmeiras e Santos entram em campo tentando manter o 100% de aproveitamento no torneio.