Atual campeão, Botafogo inicia campanha no Carioca Feminino Alvinegro conquistou título na última temporada e, após rebaixamento no Campeonato Brasileiro, inicia trajetória para tentar voltar a um caminho positivo

Gloriosas em campo. O Botafogo inicia, neste sábado, a trajetória em busca do bicampeonato no Carioca Feminino, competição que conquistou na última temporada em cima do Fluminense. A equipe comandada por Gláucio Carvalho joga contra o Barcelona às 15h no Caio Martins.

Pelo curto calendário, a competição terá duração de três meses, terminando ainda em dezembro. São doze equipes na disputa: todas se enfrentarão em turno único em formato de pontos corridos. Ao fim de onze rodadas, as quatro melhores colocados se classificam às semifinais e, posteriormente, à decisão. A fase decisiva também será disputada em jogos únicos.

Inicialmente, o Glorioso jogará as partidas no Caio Martins, estádio localizado em Niterói. No ano passado, o time feminino jogou no CEFAT, mas o local atualmente serve como centro de treinamento para as categorias de base e os gramados do local não aguentariam a quantidade de jogos em sequência.

Os jogos decisivos da competição podem acontecer no Estádio Nilton Santos – assim como a final contra o Tricolor na temporada passada -, mas ainda não há nada confirmado.

RETOMAR O CAMINHO

Apesar do título estadual, o Botafogo teve retrospecto contrário no Campeonato Brasileiro: o Alvinegro foi rebaixado no Brasileirão Feminino logo um ano depois de ter subido vindo da Série A-2. O time sofreu com lesões durante o torneio.

O Carioca, portanto, é visto como o primeiro passo de uma reconstrução. Mesmo com a queda, o Alvinegro conseguiu manter as principais jogadoras no elenco: a promissora Gaby Louvain, a “Rainha dos Clássicos” Vivian e a lateral-esquerda Chaiane.

Por outro lado, o Alvinegro perdeu a atacante Brenda, artilheira do time no último Brasileirão, para o Santa Teresa, da Espanha.

De reforços, o Botafogo, justamente por ter mantido a base, até agora está tímido no mercado: chegaram a meia Laura junto ao Atlético Ouriense-POR e a atacante Kailane, ex-Fluminense. Vale ressaltar que os clubes podem registrar jogadoras até o penúltimo dia que anteceder a 8ª rodada.

Gláucio Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

CAMINHO

​Além do Botafogo, Barcelona, Bangu, Boavista, Cabofriense, Duque de Caxias, Flamengo, Fluminense, Serra Macaense, Pérolas Negras, Portuguesa e Vasco disputarão o Campeonato Carioca desta temporada.







O primeiro clássico do Glorioso está marcado apenas para a 6ª rodada, com expectativa de ser realizada no dia 23 outubro: será contra o Vasco, em Caio Martins. A Taça Guanabara, fase inicial da competição, acaba no dia 13 de novembro – se estiver classificado às semifinais, o Alvinegro teria mais datas.

A diretoria resolveu manter Gláucio Carvalho, treinador que vem comandando o Botafogo desde o retorno do projeto do futebol feminino profissional em 2019, quando a equipe foi vice-campeã da Série A-2.

