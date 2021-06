Atual campeã, Simona Halep desiste de Wimbledon por lesão

A romena Simona Halep, número 3 do mundo e defensora do título, desistiu de participar do torneio de Wimbledon, que começa na segunda-feira, por uma lesão na panturrilha esquerda.

“Com grande tristeza anuncio minha retirada do torneio porque não me recuperei completamente da lesão na panturrilha, afirmou a tenista em um comunicado.

A romena de 29 anos conquistou o título em Wimbledon em 2019, ao derrotar na final de maneira surpreendente a americana Serena Williams.

No ano passado, o torneio foi cancelado devido à pandemia de coronavírus.

