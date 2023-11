Atual campeã, Itália empata com Ucrânia (0-0) e garante vaga na Euro-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 19:21 Para compartilhar:

A Itália, atual campeã europeia, se classificou na noite desta segunda-feira (20) para a Eurocopa de 2024 graças ao empate em 0 a 0 fora de casa contra a Ucrânia na última rodada da fase de grupos das Eliminatórias.

Na partida disputada em Leverkusen, na Alemanha, devido à guerra que ocorre em solo ucraniano, a ‘Azzurra’ obteve o ponto que precisava para garantir a vaga no torneio europeu (que será disputado de 14 de junho a 14 de julho de 2024) como segunda colocada do seu grupo, atrás da Inglaterra, evitando assim de ter que disputar os playoffs, lembrança amarga para a equipe hoje comandada pelo técnico Luciano Spalletti.

A Itália terá a oportunidade de defender o título conquistado em Wembley em 2021, enquanto os ucranianos vão precisar vencer o playoff contra Israel, Bósnia-Herzegovina e Finlândia se quiserem disputar a quarta Euro da sua história.

A ‘Nazionale’ evita assim a traumática experiência de ter de passar por um playoff perigoso que já se revelou fatal em novembro de 2017, em formato de ida e volta contra a Suécia, e em março de 2022, em formato de ‘Final 4’, em que foi derrotada nas semifinais pela Macedônia do Norte.

As duas derrotas privaram a tetracampeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006) de disputar as Copas do Mundo da Rússia e do Catar, abrindo uma ferida difícil de cicatrizar no país, que antes disso só havia ficado de fora das Copas de 1930 e 1958.

A Itália conquistou seu segundo título continental em julho de 2021, mas viu seu treinador campeão europeu, Roberto Mancini, renunciar ao cargo em agosto passado para a surpresa geral, antes de assumir como técnico da seleção da Arábia Saudita semanas depois.

O seu sucessor, Luciano Spalletti, teve um início hesitante, especialmente como visitante, mas fez sua parte em casa contra Ucrânia, Malta e Macedónia do Norte.

