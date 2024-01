Atual bicampeão do Carioca, Fluminense inicia busca pelo tri sem Fernando Diniz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Atual bicampeão do Campeonato Carioca, o Fluminense vai em busca do sonhado tricampeonato. Nesta quinta-feira, fora de casa, o clube tricolor medirá forças com o Volta Redonda, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, pela estreia no Estadual. O técnico Fernando Diniz, dispensado pela seleção brasileira, será a principal baixa do Flu nesta primeira rodada da Taça Guanabara.

Fluminense e Voltaço se enfrentaram em três oportunidades no ano passado, com o mandante levando a melhor duas vezes, contra a equipe de Fernando Diniz. O time de Volta Redonda, na Taça Guanabara, venceu pelo placar mínimo e, na ida da semifinal, aplicou um apertado 2 a 1.

Porém, no duelo de volta, acabaram sendo goleados por incríveis 7 a 0 e viram o clube tricolor passar de fase. Eles já tiveram 73 confrontos. O Flu possui larga vantagem: 48 vitórias. O adversário venceu apenas 15. Foram 10 empates neste retrospecto.

Com jogadores que chegaram, mas ainda sem força máxima, o Fluminense entrará com um time mesclado. O goleiro Felipe Alves e o meia Renato Augusto, já regularizados, devem ser escalados. Eles, desde que foram anunciados, estão fazendo treinos intensos na parte física, com a meta de suportar bem os 90 minutos.

Nem mesmo o técnico Fernando Diniz, de férias, estará no comando. Por enquanto, nas rodadas inaugurais, o clube das Laranjeiras será treinado e dirigido pelo ídolo Marcão, um dos integrantes da comissão técnica. O ex-comandante da seleção brasileira e os titulares retornarão às atividades apenas no dia 23 de janeiro.

Marcão não poderá contar com um dos seus contratados para o confronto. O zagueiro Antônio Carlos não teve sua inscrição finalizada a tempo e ficará fora. Há também uma possibilidade do meio-campista Renato Augusto ser baixa. Com exceção dos dois, todos os atletas que vêm treinando desde o começo de janeiro estão aptos pelo departamento médico.

Interino, Marcão considerou positiva a pré-temporada e acredita em um grande início de ano. “Esperamos colocar isso em campo. Os meninos chegaram e trabalharam demais: parte física, tática, técnica, fisiológica. Vamos procurar entregar tudo de informações para eles fazerem uma boa estreia, sentindo confiantes, à vontade e fazer um grande jogo. Acredito que possamos fazer um grande início de temporada.”

Sob o comando de Felipe Loureiro, o Volta Redonda quer fazer bonito no Carioca. O time, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, se reforçou no mercado e tem à disposição jogadores técnicos e experientes, como o lateral-direito Wellington Silva. Ele já defendeu o próprio Fluminense e o Flamengo, conquistando títulos relevantes.

Comandante, o ex-jogador Felipe Loureiro avaliou o período de treinamentos e projetou a estreia. “O trabalho está sendo muito bem feito pela parte física, com o William, Lucas e Vitor. Estamos procurando colocar nossa metodologia em prática o mais rápido possível, os jogadores já estão assimilando e a equipe vem evoluindo progressivamente. Esperamos fazer uma bela estreia diante de um adversário muito difícil e que o nosso torcedor possa comparecer, nos apoiar e incentivar até o final, para que o Volta Redonda tenha êxito na estreia”.

FICHA TÉCNICA:

VOLTA REDONDA X FLUMINENSE

VOLTA REDONDA – Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Luan e Juninho; Bruno Barra, Danrley, Thiago Alagoano e Riquelmo; Italo e Erik. Técnico: Felipe Loureiro.

FLUMINENSE – Felipe Alves; Jhonny, Marlon, Felipe Andrade e Marcos Pedro; Edinho, Wallace e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO – Tarcizo Pinheiro Caetano.

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

