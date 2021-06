Atual 25ª do mundo nas duplas, Luisa Stefani é participa de programa da ESPN nesta quinta-feira

Tradicional programa do tênis nos canais ESPN, o “Pelas Quadras” desta quinta-feira recebe como convidada a tenista Luisa Stefani. A atração que analisa os principais torneios do tênis mundial debaterá os próximos grandes eventos do calendário e terá transmissão ao vivo da ESPN com apresentação de Fernando Nardini e comentários de Fernando Meligeni e Sylvio Bastos a partir das 19h30.

Com experiência na disputa do Australian Open, Roland Garros e US Open, a tenista Luisa Stefani, de 23 anos, é especialista em duplas e uma das grandes esperanças do país na modalidade. A brasileira ocupa 25ª colocação no ranking mundial de duplas e possui 4 títulos no circuito feminino da WTA.

Além do “Pelas Quadras”, os fãs de tênis também podem acompanham na ESPN a exibição de um extenso portfólio de competições como o Australian Open, US Open, as competições da ATP (1000, 500, 250, Finals e Next Gen) e os torneios da WTA (1000, 500, 250 e Finals).

