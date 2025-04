Atuais vice-campeões, Marcelo Melo e Zverev caem na estreia no Masters 1000 de Monte Carlo

Ao lado do alemão Alexander Zverev, o brasileiro Marcelo Melo foi eliminado logo na primeira rodada do Masters 1000 de Monte Carlo neste domingo. Eles caíram diante dos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, cabeças de chave número 7, que marcaram 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1 hora de jogo. Melo e Zverev defendiam o vice-campeonato de 2024.

Foi a terceira derrota seguida do tenista brasileiro, que já foi líder do ranking de duplas e atualmente ocupa o 29º posto, após a conquista do Rio Open, em fevereiro, ao lado do compatriota Rafael Matos. Desde então, ele caiu na estreia nos Masters 1000 de Indian Wells, ao lado de Zverev, e de Miami, atuando com Matos, e agora em Mônaco. Como não chegou nem perto de repetir a campanha do ano passado, Melo vai sofrer uma queda brusca no ranking mundial.

Os britânicos dominaram o primeiro set, convertendo dois de três break points, não tiveram o saque ameaçado em nenhum momento e fizeram 6/1. Na segunda parcial, Melo e Zverev conseguiram melhorar o aproveitamento de pontos disputados com o primeiro saque (67% contra 50% do primeiro set), conseguiram quebrar o serviço rival uma vez, mas os britânicos conseguiram converter dois break points novamente e fecharam a partida em 2 sets a 0.

Na próxima rodada, Cash e Glasspool enfrentam a dupla vencedora do confronto entre os irmãos gregos Petros e Stefanos Tsitsipas, convidados da organização, e os norte-americanos Christian Harrison e Evan King.