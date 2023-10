Atuação firme do TCU gera chiadeira de empresários

Coluna do Mazzini 21/10/2023 - 17:21 Para compartilhar:

A chiadeira de empresários do setor de energia contra a suposta dureza do TCU na intermediação de acordos entre eles e o Ministério de Minas e Energia foi encarada como um elogio ao trabalho do Tribunal.

O entendimento no TCU é que os empresários não têm do que se queixar, uma vez que assinaram os acordos por livre e espontânea vontade. As reclamações só reforçariam que a União e os consumidores de energia saíram vencedores da disputa graças à atuação da corte.

Depois de estabelecidas as bases do acordo entre governo e empresas, alguns executivos passaram a reclamar de parte das exigências fixadas pelo TCU. Uma das empresas teria aberto mão de 40% da receita do contrato original, e ainda terá que receber o valor em mais de 7 anos, o dobro do prazo original.

O tribunal foi responsável por costurar acordos do BTG, da turca KPS e da mbar Energia, do grupo J&F, relativos a um leilão emergencial realizado em 2021.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias