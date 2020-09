Atuação de Wendel na estreia do Sporting no Português é exaltada por imprensa local: ‘Ditou o ritmo’ Brasileiro foi destaque na vitória do clube lisboeta sobre o Passos Ferreira, no domingo

A atuação do brasileiro Wendel na estreia do Sporting no Campeonato Português ganhou destaque na imprensa local nesta segunda-feira. Os jornais ressaltaram a liderança e o protagonismo do volante na vitória dos Leões por 2 a 0 sobre o Passos Ferreira, no último domingo.

De acordo com o jornal “A Bola”, Wendel comandou a equipe mesmo sem ter dado assistências ou balançado as redes: “Assume o protagonismo na primeira fase de construção, ora encontrando espaços através do passe, ora assumindo protagonismo e cumprindo-a com a bola nos pés”, destacou o periódico.

Próximo de completar 80 jogos pelo Sporting, Wendel, que chegou a ser cobiçado por outros clubes europeus, é uma das referências dentro de um elenco muito renovado e que conta com vários jovens jogadores.

O Sporting volta a campo na próxima quinta-feira pela fase eliminatória da Liga Europa, contra o LASK, às 16h (de Brasília).

