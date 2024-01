Atuação de Daniel Craig em filme italiano é mais esperada do ano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/01/2024 - 14:50 Para compartilhar:

NOVA YORK, 4 JAN (ANSA) – Por Alessandra Baldini – Com “Queer”, de Luca Guadagnino, Daniel Craig conquistou o primeiro lugar na lista das 51 performances mais esperadas de 2024, de acordo com a revista americana Variety, que compilou a seleção.

O ex-007, interpretando um “expat” americano na corrupta e espectral Cidade do México dos anos 40, que se apaixona sem ser correspondido por um militar da Marinha em licença (Drew Starkey), “demonstra ser capaz de fazer algo mais complexo do que suas interpretações mais recentes como Benoit Blanc (em ‘Knives Out’) ou como James Bond”, diz o texto.

A excepcionalidade da interpretação de Craig (“tem o potencial de ser a mais significativa em sua já colossal carreira”) no papel de um romance semiautobiográfico de William S. Burroughs não surpreendeu a Variety.

A revista diz que o diretor italiano, cujo filme esportivo “Challengers” com Zendaya, Josh O’Connor e Mike Fais será lançado em abril, “fez maravilhas no passado com atores em papéis surpreendentemente não convencionais: veja Mark Rylance no último ‘Bones and All'”.

No filme, produzido por Lorenzo Mieli para The Apartment, Frenesy, Fremantle North America e filmado inteiramente em Cinecittà na primavera de 2023, também atuam Lesley Manville (a princesa Margaret de “The Crown”) e Jason Schwartzman (recentemente em “Asteroid City” de Wes Anderson).

Entre outras grandes interpretações de 2024, a Variety cita as de Lady Gaga como Harley Quinn no aguardado novo filme “Joker: Folie a Deux” de Todd Phillips (sequência do “Joker” de 2019); Angelina Jolie em “Maria” (sobre a diva da ópera Maria Callas) dirigido por Pablo Larraín; e Robert Pattinson em “Mickey 17”; para citar apenas alguns.

Rylance, em décimo lugar, voltará a interpretar Satã em “The Way of the Wind” de Terrence Malick, uma produção sobre a vida de Jesus cujas filmagens já foram concluídas.

Após Gaga, em segundo lugar, a terceira posição é ocupada pelo “astro em ascensão” Pedro Pascal em “Freaky Tales”, que estreará em Sundance.

Hugh Jackman pode reviver a decepcionante performance no universo Marvel com o próximo filme de super-heróis “Deadpool 3” no papel de Logan, vulgo Wolverine.

Completando o top cinco estão Cynthia Erivo e Ariana Grande: “Duas bruxas pelo preço de uma”, comenta a Variety sobre a aguardada adaptação para o cinema do musical “Wicked”, que será lançado em duas partes a partir de novembro de 2024, com Erivo no papel de Elphaba, a futura Bruxa Má do Oeste, pelo qual Idina Menzel na Broadway ganhou o Tony de melhor atriz em um musical.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias