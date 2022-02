Attenborough, OMS e Tsikhanouskaya estão entre indicados ao Prêmio Nobel da Paz

Por Nora Buli

OSLO (Reuters) – O ambientalista britânico David Attenborough, a Organização Mundial da Saúde e a dissidente bielorrussa Sviatlana Tsikhanouskaya estão entre os indicados ao Prêmio Nobel da Paz deste ano, depois de serem apoiados por parlamentares noruegueses que têm um histórico de escolher o vencedor.

Também entre os candidatos ao prêmio estão Greta Thunberg, o papa Francisco, o Governo de Unidade Nacional de Mianmar formado por opositores do golpe do ano passado e o ministro das Relações Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, mostraram anúncios.

Milhares de pessoas, desde membros de Parlamentos de todo o mundo até ex-vencedores, são elegíveis para propor candidatos.

Os parlamentares noruegueses nomearam um eventual laureado da Paz todos os anos desde 2014 – com exceção de 2019 – incluindo um dos dois laureados no ano passado, Maria Ressa.

O comitê norueguês do Nobel, que decide quem ganha o prêmio, não comenta as indicações, mantendo em segredo por 50 anos os nomes dos indicados e dos indicados não aprovados.

No entanto, alguns, como legisladores noruegueses, optam por revelar suas escolhas.

As indicações, que encerraram na segunda-feira, não implicam em endosso do comitê do Nobel.

O vencedor de 2022 será anunciado em outubro.

Saiba mais