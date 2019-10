AT&T tem lucro de US$ 3,7 bilhões no 3º trimestre, queda de 21,58%

A AT&T teve lucro líquido atribuível à empresa de US$ 3,7 bilhões no terceiro trimestre, 21,58% menor que o resultado de igual período no ano passado. O lucro por ação diluído foi de US$ 0,50 – com ajustes, essa linha sobe para US$ 0,94.

A receita da companhia de telecomunicações somou US$ 44,588 bilhões entre julho e setembro, queda de 2,52% em relação ao período comparável.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de US$ 15,079 bilhões no terceiro trimestre, 5% a menos que em igual intervalo de 2018.

Segundo a Dow Jones Newswires, a AT&T anunciou ter como meta atingir até 2022 lucro por ação ajustado anual na faixa de US$ 4,50 a US$ 4,80, incluindo o investimento na HBO Max. O objetivo para o fluxo de caixa até o mesmo ano é a faixa de US$ 30 bilhões a US$ 32 bilhões.

Após a divulgação do balanço, às 8h07 (de Brasília), a ação da empresa tinha alta de 1,44% no pré-mercado de Nova York.