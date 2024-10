AT&T lucra mais que o esperado no 3º trimestre, mas receita e assinantes decepcionam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 8:06 Para compartilhar:

A AT&T sofreu prejuízo líquido de US$ 174 milhões (US$ 0,03 por ação) no terceiro trimestre de 2024, contrastando com o lucro de US$ 3,5 bilhões (US$ 0,48) apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 23. Com ajustes, porém, a companhia de telecomunicações americana teve lucro por ação de US$ 0,60 entre julho e setembro, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,57.

A receita da companhia de telecomunicações americana teve modesta queda anual de 0,5% no trimestre, a US$ 30,21 bilhões. Neste caso, o número ficou abaixo do consenso da FactSet, de US$ 30,4 bilhões.

Em comunicado, a AT&T também detalhou que atraiu 403 mil assinantes pós-pagos de telefonia móvel, em termos líquidos, aquém da projeção da FactSet, de 435,5 mil.

Às 7h56 (de Brasília), a ação da AT&T caía 2% nos negócios do pré-mercado em Nova York.