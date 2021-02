ATT: Grãos: IGC eleva safra global 2020/21 para 2,216 bilhões de toneladas

Att. Srs. Assinantes,

São Paulo, 26/02 – O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês), com sede em Londres, elevou sua previsão de produção global de grãos na temporada 2020/21 no relatório de fevereiro. Houve um aumento de 6 milhões de toneladas, para 2,216 bilhões de toneladas, ante 2,210 bilhões de toneladas previstas em janeiro. O ajuste ocorreu, segundo o IGC, por causa de safras de trigo maiores do que as estimadas anteriormente na Austrália, no Casaquistão e na Rússia.

Em relação ao consumo mundial de grãos, a entidade elevou sua estimativa de 2,216 bilhões para 2,222 bilhões de toneladas. A previsão de estoques finais ficou inalterada, em 611 milhões de toneladas.

A estimativa para a produção mundial de soja foi elevada de 359 milhões para 360 milhões de toneladas, enquanto o consumo foi mantido em 365 milhões de toneladas. Os estoques da oleaginosa também ficaram inalterados, em 45 milhões de toneladas.

A expectativa para a produção global de milho passou de 1,133 bilhão para 1,134 bilhão de toneladas. Quanto ao consumo, a projeção foi elevada em 2 milhões de toneladas, para 1,163 bilhão de toneladas. A estimativa para os estoques de passagem ficou inalterada, em 268 milhões de toneladas.

Quanto ao trigo, a estimativa de produção foi elevada em 5 milhões de toneladas, de 768 milhões para 773 milhões de toneladas, enquanto o consumo subiu de 753 milhões para 756 milhões de toneladas. Os estoques finais ficaram estáveis, em 294 milhões de toneladas.

