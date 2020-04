AT&T frustra em lucro e suspende guidance por incertezas da Covid-19

A AT&T frustrou as expectativas do mercado ao informar seus resultados do primeiro trimestre de 2020.

Segundo balanço divulgado na manhã desta quarta-feira, 22, a empresa registrou lucro líquido de US$ 4,60 bilhões no período, ou US$ 0,84 por ação em termos ajustados, enquanto analistas consultados pelo FacSet esperavam lucro líquido ajustado de US$ 0,85 por ação. Já a receita no período foi de US$ 42,8 bilhões, número menor que a previsão de US$ 44,20 bilhões.

A gigante de telecomunicações ainda anunciou, por meio do informe de resultados, que retirou suspendeu seu guidance devido às incertezas com a pandemia do novo coronavírus.

Entre as notícias tidas como positivas para a empresa, houve crescimento do ramo de produtos wireless para uso doméstico.

Às 08h27, a ação da AT&T ainda encontrava espaço para subir 0,60% no pré-mercado de Nova York, acompanhando o tom positivo dos índices futuros.