Atrizes da Globo fazem sucesso com debate sobre vacilos da vida real em podcast

Marília Barbosa 01/09/2024 - 11:00

As atrizes Ana Hikari, Agnes Brichta e Nina Tomsic resolveram levar a amizade construída nos bastidores das novelas “Família é Tudo”, “Quanto Mais Vida, Melhor!” e “No Rancho Fundo”, da Globo, para as plataformas digitais e criaram o podcast “Clube do Erro”.

Lançado em 22 de julho, o programa discute o famoso vacilo da vida real, as tomadas de decisões erradas, tudo isso com base nas histórias que os ouvintes mandam para a produção.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, as atrizes contaram que o podcast se tornou um sucesso logo na segunda semana no ar, o que as deixou impactadas.

“Fiquei muito surpresa e feliz. A gente já entrou no top 10 de [podcasts de] comédia do Brasil no Spotify. E a gente acabou ficando entre os 40 mais ouvidos de todos os temas. Eu realmente não esperava. Fiquei muito, muito feliz com esses resultados e com a interação do público com a gente. É a parte mais divertida, com certeza”, declarou Ana Hikari.

As atrizes sentiram logo de cara que os ouvintes abraçaram a ideia e mergulharam nos debates em torno das histórias.

“Eu recebo mensagens de amigos todos os dias falando: ‘cara, estou ouvindo com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos’. Minhas amigas criaram um grupo de debate no WhatsApp sobre os episódios. As pessoas estão muito engajadas com as histórias. É um ganho gigante para a gente, porque esse é o objetivo do podcast. Está sendo muito gostoso de ouvir”, completou Nina Tomsic.

Agnes Brichta reforçou que a ideia do projeto não é mostrar que as três amigas estão em sintonia, mas sim, de aproveitar as opiniões diversas para construir uma nova narrativa.

“No podcast a gente discorda muito, e nem por isso é um problema. Não precisamos chegar em um consenso no fim. Tudo bem levantar outra possibilidade. É cabível e alivia um pouco esse mal-estar de você só poder andar com quem você concorda 100%. Claro que a gente não vai andar com pessoas que são intolerantes justamente à diferença, mas todo mundo que traz uma diferença e aceitar outra diferença é bem-vindo”, argumentou.

Nina explicou ainda que o “Clube do Erro” não foi criado com a intenção de apontar o dedo para o erro do ouvinte.

“A gente não se coloca nesse lugar de analisar a vida dos outros, não é sobre isso. É muito mais sobre a gente conversar acolhendo e conversar se colocando no lugar. Não tem um episódio que a gente não fale: ‘eu já passei por isso, eu já fiz isso, ou eu faria isso’. O grande ponto é que todo mundo erra, todo mundo se conecta pelo erro, e todo mundo deveria ser mais gentil com os próprios erros, porque todo mundo vai passar por isso um dia”, detalhou.

Ao ser questionada sobre o programa despertar a curiosidade do público por trazer fofocas dos ouvintes, Ana discordou. Segundo ela, o podcast se torna mais profundo do que a mera paixão pela fofoca.

“Além da fofoca, um dos fatores cruciais e valiosos do podcast é quando as pessoas querem defender muito fortemente um lado da história. A gente vive um tempo de muita polarização e posicionamentos, às vezes, rasos de internet, de ter uma opinião e as pessoas não poderem discordar, senão serão rechaçadas. Então, acho que uma das qualidades do podcast é trazer a discussão, o debate. É uma grande qualidade para a sociedade que a gente vive hoje”, encerrou.

Mande sua história

Para os interessados em compartilhar a sua história, é necessário entrar no formulário (link), escrever o título no formato:

“Tô errado de ter xxxxxxxxxxxxx?” e discorrer sobre o acontecimento que você, ou um colega, mandou mal.

As atrizes recomendam não mandarem as histórias com nomes reais – ou seja, na hora de escrever, atribuir nomes falsos, apelidos, ou pedir que as hosts escolham os nomes.

Os episódios diários serão publicados nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Amazon Music e Deezer.