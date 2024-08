Atriz Viola Davis homenageia Rebeca Andrade nas redes: ‘Você é uma luz’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 9:05 Para compartilhar:

A atriz norte-americana Viola Davis usou as redes sociais na segunda-feira, 5, para parabenizar a ginasta Rebeca Andrade. A atleta brasileira garantiu a segunda medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris no solo da ginástica artística.

“Eu celebro você, Brasil! Rebeca! Você é uma luz! Essa é a foto mais bonita sobre respeito, espírito esportivo e amor”, escreveu, em português, na publicação no Instagram.

Uma das fotos compartilhadas por Viola mostra Rebeca no pódio sendo reverenciada por Simone Biles e Jordan Chiles, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Na final do individual geral, Rebeca ficou em segundo lugar, perdendo apenas para Simone Biles. Mesmo assim, em outra publicação, a atriz mostrou sua admiração pela ginasta brasileira. “A beleza disso! Vocês estão inspirando gerações de meninas. Continuem brilhando, sem medo e para sempre”, ela escreveu.

“Você é incrível! Muito obrigada”, comentou Rebeca na publicação da atriz norte-americana.