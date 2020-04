Atriz Tori Spelling cobra R$ 495 por conversa em vídeo e deixa fãs revoltados

Tori Spelling, que ficou conhecida por dar vida a personagem Donna de ‘Barrados no Baile‘, deixou seus fãs revoltados ao cobrar por conversa com ela em vídeo. A atriz está cobrando 95 dólares (o equivalente a R$ 495 na cotação atual).

O anúncio do bate-papo foi feito pelo Instagram. “mal posso esperar para fazer meu primeiro meet and greet. Quinta, dia 9, às 17h. Apenas 20 lugares disponíveis, então reserve agora”, escreveu ela em post. Nos comentários, fãs ficaram revoltados com a atitude da atriz, que conta com 1,5 milhão de seguidores.

“Claro que é US$ 95, porque durante uma pandemia, todos temos isso para gastar, que chatice”, ironizou um seguidor. “Eu faria isso, mas custa US$ 95. É uma hora ruim já que eu e meu marido perdemos nossos empregos. Talvez, da próxima, sou uma grande fã de Barrados no Baile”, disse outra. Horas depois, a publicação foi apagada das redes sociais.